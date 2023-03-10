Производитель деталей для танков Leopard 2 и Leclerc наращивает производство 10 марта, 16:03 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Компания Renk AG, которая занимается производством деталей для Leopard 2 и Leclerc, расширила штат сотрудников и увеличила производство, пишет Bloomberg.

Главный исполнительный директор Renk Сюзанна Виганд заявила, что компания увеличила штат сотрудников на 13% в прошлом году в ожидании специального фонда правительства в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил.



Видео дня

«Мы начали наращивать производство без конкретных заказов, чтобы быть готовыми к тому моменту, когда они поступят», — сказала она.

Виганд ожидает, что немецкие военные закупки, на которые обычно приходится около 10% оборонных продаж Renk, будут составлять большую часть этого бизнеса в будущем.

Рыночная стоимость Renk составляла около 750 миллионов евро в 2020 году, тогда частная инвестиционная компания купила ее у Volkswagen AG.

Фото: NV

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.