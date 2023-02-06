Правительство Германии ожидает «быстрых» поставок танков Leopard 2 в Украину
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Правительство Германии рассчитывает, что поставки танков Leopard 2 в Украину будут «быстрыми».
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление заместителя представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера.
«Обязательство Германии остается в силе», — сказал он в Берлине.
Он не сообщил более детальной информации о планах правительств других стран из «танковой коалиции».
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.
Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.