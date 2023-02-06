Правительство Германии ожидает «быстрых» поставок танков Leopard 2 в Украину

6 февраля, 16:34
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Правительство Германии рассчитывает, что поставки танков Leopard 2 в Украину будут «быстрыми».

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление заместителя представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера.

«Обязательство Германии остается в силе», — сказал он в Берлине.

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Он не сообщил более детальной информации о планах правительств других стран из «танковой коалиции».

Инфографика: НВ
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25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Германия Российская агрессия Поставки танки Leopard

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