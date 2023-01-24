Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2 24 января, 12:29 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2, об этом во вторник, 24 января сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине», — говорится в его сообщении в Twitter.

Министр призвал Германию присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2.

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«Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы», — написал он.

Как сообщает DW, министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страны НАТО могут уже начинать учить украинских военных управлению танками Leopard.

По словам Столтенберга, решение Германии по поставкам танков Украине будет принято «скоро».

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По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.