Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2
Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2, об этом во вторник, 24 января сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине», — говорится в его сообщении в Twitter.
Министр призвал Германию присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2.
«Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы», — написал он.
Как сообщает DW, министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страны НАТО могут уже начинать учить украинских военных управлению танками Leopard.
По словам Столтенберга, решение Германии по поставкам танков Украине будет принято «скоро».
По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.
Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.
23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.