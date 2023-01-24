На складах Бундесвера хранятся 320 танков Leopard 2 — СNN 24 января, 19:42 Канцлер Олаф Шольц біля танка Leopard 2 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo)

Немецкая армия имеет в своем распоряжении 320 танков Leopard 2, сообщил CNN представитель министерства обороны Германии.

По его данным, у Бундесвера есть все серии A5, A6 и A7 Leopard 2. Он отметил, что они находятся в разном состоянии готовности к развертыванию.

По его словам, у немецкой армии больше нет танков Leopard 1 — старой серии этих боевых танков. Также в Бундесвера нет более старых моделей Leopard 2, таких как A4.

Видео дня

Представитель немецкого министерства, не уточнил сколько танков находятся в состоянии боевой готовности.

Ранее компания Rheinmetall, производящая эти танки, заявила, что имеет на складе 139 Leopard 2, но из них только 29 будут готовы к поставкам весной этого года.

Представитель компании Rheinmetall сообщи, что из остальных запасов, 88 танков Leopard 1, — часть может быть готова примерно через девять месяцев, остальные — через год.

Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет в своем составе 99 танков Leopard, но только более старую серию Leopard 1, сообщил CNN представитель компании.

Ранее во вторник, 24 января Польша официально запросила разрешение у правительства Германии на поставку танков Украине. По немецкому законодательству, танки Leopard в Европе и другая немецкая военная техника могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

По данным СМИ, Германия уже в среду, 25 января, даст разрешение Польше на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.

Президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.