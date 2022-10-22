«20−30% немцев против». Шольц назвал еще одну причину, почему не передает Украине танки Leopard 2 22 октября, 17:40 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц нашел новые объяснения, почему не хочет передавать Украине танки Leopard 2. В дополнение к предыдущим он заявил, что учитывает мнение немцев, которые против санкций и поставок оружия ВСУ.

Об этом он сказал Die Welt.

Ранее Шольц говорил, что решение передавать ту или иную технику принимается в координации с союзниками, а сопредседатель СДПГ заявил, что Берлин не планирует поставлять ВСУ Leopard 2, потому что требуется длительное обучение украинских военных.

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Во время интервью журналист объяснил преимущество современных танков и заявил о том, что «на кону человеческие жизни». Отвечая на вопрос, почему до сих пор отказывают в передаче Leopard 2, Шольц объяснил, что с помощью «кругового обмена» Германия обеспечила поставки в Украину более 100 танков, которые можно использовать «сразу же»: из Чехии, Греции, Словакии и Словении.

«Логистика, запчасти, боеприпасы для этих танков российского или постсоветского производства есть в Украине», — сказал он.

Немецкий лидер снова сказал, что Берлин «не будет действовать в одиночку» и привел новый аргумент, почему медлит с танками.

«Мое впечатление от разговоров с нашими гражданами: от 20 до 30 процентов не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений от ХДС/ХСС, ВДП, Зеленых, а также от СДПГ», — пояснил он.

Шольц добавил, что часто спорит «с сомневающимися», и объясняет причины решений.

«Очень многие считают, что взвешенный курс правительства верный. Это широко распространенное мнение. Мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество», — сказал он.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС поставлять танки Leopard 2 для ВСУ. 16 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас для Украины приоритетом являются системы ПВО, танки она назвала «второстепенным вопросом».