Вместе с поляками и норвежцами. Канадские военные показали, как учат бойцов ВСУ овладевать Leopard 2 — фото 4 марта, 22:19 Обучение украинских военных (Фото:Вооруженные силы Канады/Twitter)

Канадские военнослужащие вместе с польскими и норвежскими коллегами учат украинских защитников овладевать танками Leopard 2.

Об этом Вооруженные силы Канады сообщают в Twitter.

"В прошлом месяце военнослужащие Канады в Великобритании и Польше проводили с украинскими новобранцами боевые стрельбы и изучали основы использования танка Leopard 2 вместе с военнослужащими польских и норвежских Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Испании первая группа украинских военных уже начала обучение на Leopard 2. В ближайшие недели Мадрид рассмотрит, сможет ли увеличить количество обещанных Киеву боевых танков до десяти.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков.