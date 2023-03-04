Вместе с поляками и норвежцами. Канадские военные показали, как учат бойцов ВСУ овладевать Leopard 2 — фото

4 марта, 22:19
Поделиться:
Обучение украинских военных (Фото:Вооруженные силы Канады/Twitter)

Обучение украинских военных (Фото:Вооруженные силы Канады/Twitter)

Канадские военнослужащие вместе с польскими и норвежскими коллегами учат украинских защитников овладевать танками Leopard 2.

Об этом Вооруженные силы Канады сообщают в Twitter.

"В прошлом месяце военнослужащие Канады в Великобритании и Польше проводили с украинскими новобранцами боевые стрельбы и изучали основы использования танка Leopard 2 вместе с военнослужащими польских и норвежских Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Испании первая группа украинских военных уже начала обучение на Leopard 2. В ближайшие недели Мадрид рассмотрит, сможет ли увеличить количество обещанных Киеву боевых танков до десяти.

Читайте также:

Учения украинских солдат в Великобритании (Фото:Sgt Jimmy Wise / UK MOD) Как британцы затягивают гайки. Репортаж с полигона в Соединенном Королевстве, где украинцы учатся военному мастерству

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Читайте также:

Тренировки украинских военных в Великобритании, 25 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Peter Nicholls) Битвы в стиле Первой мировой. Две разновидности помощи Запада повлияют на ход войны — эксперт

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков.

https://www.youtube.com/embed/n8E0CbOkqhw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Польша Военные учения Канада Норвегия Война России против Украины Leopard 2

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X