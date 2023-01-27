Польша готова передать Украине 60 танков PT-91 и 14 Leopard — Моравецкий 27 января, 09:34 Матеуш Моравецкий (Фото:Piroschka van de Wouw/Reuters)

Польша готова передать украинским военным 60 танков PT-9, являющихся модернизированной версией Т-72, а также 14 танков Leopard 2.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью CTV News.

По его словам, для ВСУ важно иметь танки, ведь в России на складах расположено от нескольких до 15 тысяч единиц такой техники.

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«Если мы не хотим, чтобы Украина потерпела поражение, мы должны быть очень открыты и смелы в поддержке Украины […] И я думаю, что если Европа хочет иметь стабильный и долгосрочный рост, стабильность и развитие мирным путем, мы должны отражать все эти варварские атаки со стороны россиян», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что Польша была первой страной, которая поставила Украине 250 танков, и предпринимает ряд шагов, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче танков Leopard 2.



25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров.



После этого ряд государств также анонсировали поставки Leopard 2 в Украину. В частности, Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Польша экспортирует 14 единиц бронетехники. А польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что страна до конца марта планирует провести обучение танковой бригады ВСУ.



Инфографика: NV