Необходимый инструмент для победы. The Economist призывает мир обеспечить Украину танками и игнорировать угрозы Путина — редакционная статья 12 января, 16:23 Немецкие танки Leopard 2 — в числе наиболее желанных для ВСУ (Фото:kmweg.de)

Украина должна получить достаточно танков и другой тяжелой техники в свое распоряжение, чтобы изгнать войска РФ со своей земли, иначе затяжная война с неопределенной линией разграничения будет равносильна победе Кремля.

С таким призывом в своей редакционной статье к западным странам обращается журнал The Economist.

NV приводит полный перевод этого текста под названием Запад должен обеспечить Украину танками.

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Почти через одиннадцать месяцев после того, как Россия начала неспровоцированное вторжение в Украину, война превращается в статичную. С момента освобождения Херсона два месяца назад линия фронта практически не изменилась. Боевые действия ограничиваются в основном кровавыми боями на коротком участке фронта в районе Бахмута, города на востоке страны, который россияне пытаются захватить с августа чудовищной ценой. (10 января они заявили, что захватили соседний город Соледар, но даже это утверждение было оспорено). Не имея возможности продвинуться вперед, Россия прибегает к ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Украина, однако, все лучше справляется с перехватом ракет и беспилотников, а также минимизирует ущерб благодаря быстрому ремонту и множеству резервных генераторов.

Однако замороженный конфликт вполне устраивает [страну]-захватчика, оставляя Украину слабой и уязвимой, а ее искалеченную экономику — зависимой от иностранной помощи, тогда как Россия злонамеренно осела вдоль жизненно важной береговой линии, которая обеспечивает [Украине] доступ к морю и внешнему миру. Замороженный конфликт дает России время, чтобы окопаться, укрепить свои позиции и подготовиться к новой атаке или перманентной оккупации своих новых завоеваний. Поэтому Украине необходимо продолжать наносить ответные удары и планировать запуск своего третьего большого контрнаступления.



Так что можно назвать хорошей новостью то, что Америка, Германия и Франция наконец-то посылают более мощное вооружение — боевые машины Bradley, аналогичные им французские AMX и немецкие Marder. Но этого недостаточно; это БТР с пушками, а не настоящие танки, у которых более прочная броня и более мощные орудия. Украине потребуется больше, чтобы продолжать изгнание России с украденной земли: тяжелые танки и ракеты большей дальности.

Как сообщается, Великобритания близка к тому, чтобы одобрить отправку около десяти боевых танков Challenger-2. Другие союзники Украины должны последовать этому примеру; Польша уже проявила готовность. Американские танки Abrams и немецкие Leopard — оба этих вида машин намного лучше, чем техника советской разработки, которую Украина уже получила от своих восточноевропейских союзников, — дали бы ей шанс пробить брешь в подконтрольном России сухопутном мосту, который соединяет оккупированный Крым с РФ, и отбросить Россию хотя бы к тем рубежам, которые Украина удерживала накануне вторжения в феврале прошлого года. Боеприпасы большей дальности для украинских ракетных систем HIMARS, поставляемых Западом, оказали бы давление на оккупантов, которые отвели свои логистические узлы и командные управления за пределы досягаемости войск Украины.

Такая эскалация в поставке вооружений вызывает споры, как и каждое подобное решение с начала войны. Некоторые западные союзники Украины опасаются, что она может попытаться втянуть Запад в прямой конфликт, атакуя саму Россию, а не российские войска в тех частях Украины, которые Кремль выдает за российские. Еще один предмет для беспокойства состоит в том, что, если Россию отбросят слишком далеко или слишком быстро, то Владимир Путин может пойти на эскалацию и, в худшем случае, даже спровоцировать ядерную войну.

Это опасения не беспочвенны. Однако, как спонсор и главный поставщик оружия Украине, Запад располагает возможностью настоять на том, чтобы его оружие не использовалось для нападения на Россию. Более того, Путин угрожал геенной огненной с самого начала войны. Уже в первый день [вторжения] он сказал: «Те, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события […], должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались». Несмотря на эти угрозы, постоянное вмешательство Запада не имело очевидных последствий. Как не было их и после заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, которая якобы должна была стать красной линией для России.

Можно возразить, что это оправдание западного градуализма [постепенного наращивания усилий]. Однако времени мало. Хотя сегодня, когда в Харькове на градуснике -10°C, это вряд ли ощущается, однако до весны остались всего считанные недели. И если Украина не сможет быстро выйти из тупиковой ситуации, она рискует повторить сценарий 2014 года, когда Россия и ее марионетки захватили куски территорий на востоке Украины, а когда ожесточенные боевые действия утихли, линия соприкосновения между двумя сторонами превратилась в нечто вроде границы. Если произойдет именно так, то хотя Путину и не удалось достичь своей первоначальной цели захватить контроль над Украиной, он все же сможет помешать ее преуспеванию как процветающей, демократической, независимой страны — и это будет считаться своего рода победой.

Если Путин придет к выводу, что его ядерные угрозы обеспечили ему такую победу, это создаст ужасный прецедент. Во-первых, это даст ему понять, что в следующей авантюре ему стоит использовать еще большее давление ядерным оружием. Во-вторых, это подстегнет каждого потенциального агрессора рассматривать урановые боеголовки как способ добиться победы, когда обычное вооружение терпит неудачу. Если сегодня уступить путинским ядерным угрозам, завтра возникнут еще более опасные противостояния.

Мнение о том, что предоставить Украине Marder намного безопаснее, чем отправить Leopard, ошибочно. Война опасна, но Украине нужно довести дело до конца. Ей должны быть предоставлены необходимые инструменты.