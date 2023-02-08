Германия и Польша планируют созвать «танковую коалицию» на следующей неделе — Писториус 8 февраля, 19:07 Борис Писториус и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Немецкий министр обороны Борис Писториус в среду, 8 февраля, сообщил, что Германия и Польша хотят созвать на следующей неделе саммит государств, готовых поставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщает Bild.

По словам Писториуса, встреча «танковой коалиции» должна послужить для объединения интересов.

Также Писториус отметил, что первые танки Leopard 2 могут прибыть в Украину в марте-апреле, пишет Guardian.

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«Мы могли бы доставить хотя бы один батальон в первые четыре месяца этого года, может быть, три месяца, а затем, конечно, нам нужно действовать как можно скорее», — сказал немецкий министр.

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Писториус говорил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.