Финляндия не против передать Украине танки Leopard 2, если на такой шаг пойдет Европа

7 января, 07:22
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Танк Leopard 2 (Фото:Vestman/flickr)

Танк Leopard 2 (Фото:Vestman/flickr)

Финляндия готова передать Украине боевые танки Leopard 2, если на такой шаг «более широко» пойдут в Европе, заявил глава Комитета по обороне парламента страны Антти Хакканен каналу MTV Uutis.

По его словам, многие страны имеют большие возможности по передаче бронетехники, чем Хельсинки.

«Если Европа начнет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как для граничащей с Россией страны», — заявил Хаккинен.

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Как пишет Forbes, в целом немецкая фирма Rheinmetall изготовила 3600 Leopard 2. Сотни старых моделей на вооружении имеют, в частности, Германия, Финляндия, Нидерланды, Испания. Также у стран есть другие типы танков, поэтому теоретически они могут отказаться от своих Leopard 2. WSJ пишет, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу немецких танков.

Берлин последовательно отказывался передавать их Киеву, хотя США были не против этого. Сейчас ведутся переговоры, а в социал-демократической партии говорят, что не хотят самостоятельно действовать в этом вопросе, поскольку предоставление танков осуществляется в координации с другими партнерами НАТО.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Финляндия Леопард Война России против Украины

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