Германия не блокирует реэкспорт танков Leopard 2 — Боррель 23 января, 22:01 Жозеп Борель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не блокирует реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

«Похоже, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые государства-члены ЕС, у которых оно есть, захотят его отправить», — сказал он.

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По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

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Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.