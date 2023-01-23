Германия не блокирует реэкспорт танков Leopard 2 — Боррель
Жозеп Борель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не блокирует реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.
Об этом сообщает The Guardian.
«Похоже, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые государства-члены ЕС, у которых оно есть, захотят его отправить», — сказал он.
По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.
Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.
23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.