Германия не блокирует реэкспорт танков Leopard 2 — Боррель

23 января, 22:01
Поделиться:
Жозеп Борель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Жозеп Борель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не блокирует реэкспорт танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

«Похоже, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые государства-члены ЕС, у которых оно есть, захотят его отправить», — сказал он.

Видео дня

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

Инфографика: НВ

Некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают разрешения Германии на реэкспорт немецких танков.

23 января спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что в Германии продолжают обсуждать возможности передачи Украине основных боевых танков, но вынуждены принимать во внимание и настроения населения.

https://www.youtube.com/embed/BrovW1YMkrY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Жозеп Боррель танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X