Польша отправит Украине еще десять танков Leopard на этой неделе — Минобороны 7 марта, 14:26 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Польша отправит Украине еще десять боевых танков Leopard 2 на этой неделе.

Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак во вторник, 7 марта, пишет The Guardian.

«Четыре [танка] уже в Украине, еще десять поедут в Украину на этой неделе», — сказал он.

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Всего Варшава обещала Киеву 14 танков Leopard. Первые четыре были в Украине 24 февраля.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.