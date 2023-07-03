В ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1 — Минобороны Германии
Танки Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в понедельник, 3 июля, сообщил, что Украина получит десятки танков Leopard 1 от Германии и Дании в ближайшие недели.
В интервью Rzeczpospolita Писториус заявил, что сегодня Германия оказывает Украине вторую по объему военную помощь в сфере поставки техники, а также прямой финансовой помощи или оказанной в рамках ЕС.
Также немецкий министр добавил, что Германия является одной из стран, которая обучает украинских военных.
«В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания», — подчеркнул он.
7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.
28 апреля Писториус говорил, что Украине начнут передавать танки Leopard 1 А5 с середины 2023 года.
Тогда немецкий министр отмечал, что тренировки для украинских военных уже стартовали.