В ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1 — Минобороны Германии 3 июля, 17:09 Танки Leopard 1 (Фото:Rainer Lippert/Wikipedia)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в понедельник, 3 июля, сообщил, что Украина получит десятки танков Leopard 1 от Германии и Дании в ближайшие недели.

В интервью Rzeczpospolita Писториус заявил, что сегодня Германия оказывает Украине вторую по объему военную помощь в сфере поставки техники, а также прямой финансовой помощи или оказанной в рамках ЕС.

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Также немецкий министр добавил, что Германия является одной из стран, которая обучает украинских военных.

«В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания», — подчеркнул он.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

28 апреля Писториус говорил, что Украине начнут передавать танки Leopard 1 А5 с середины 2023 года.

Тогда немецкий министр отмечал, что тренировки для украинских военных уже стартовали.