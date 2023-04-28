Leopard 1. Украинские бойцы уже тренируются, десятки танков начнут передавать ВСУ в середине года — Минобороны Германии 28 апреля, 15:31 Десятки танков Leopard 1 и другой бронетехники немецкого производства в Бельгии, 31 января 2023 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украине начнут передавать десятки танков Leopard 1А5 с середины 2023 года. Учения для украинских бойцов уже стартовали.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью La Vanguardia.

«Подготовка более ста украинских военных на Leopard 1 началась на этой неделе. Поставки до 80 танков Leopard 1 начнутся в середине года», — сказал он.

Видео дня

Питориус напомнил, что Киев получил от Берлина 18 танков Leopard 2 и 40 боевых машин пехоты Marder. По его словам, вместе с партнерами «в результате удалось обеспечить бригаду».

7 февраля Германия одобрила передачу Украине 178 танков Leopard 1.

Инфографика: NV

27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила почти всю обещанную технику от Запада — более 98% - и теперь у страны есть «военный потенциал» для освобождения территорий.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за несколько месяцев союзники передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад.