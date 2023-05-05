Украина получит 80 танков Leopard 1 от Дании и Германии 5 мая, 15:13 Leopard 1 (Фото:Ministério da Defesa/Wikipedia)

Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard1. Они будут готовы к использованию в июне.

Об этом в пятницу, 5 мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает TV2 Nyheder.



Поульсен отметил, что передадут танки, выведенные из эксплуатации в 2005 году. Они находились на хранении.

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По его словам, танки Leopard 1 будут готовы к вводу в эксплуатацию в Украине уже 1 июня. Подготовка украинских танкистов продлится около месяца.

28 апреля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что они уже начали тренировать на Leopard 1 более сотни украинских военных.

27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина получила почти всю обещанную технику от Запада – более 98% – и теперь имеет «военный потенциал» для освобождения территорий.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что за несколько месяцев союзники передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад.