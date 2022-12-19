Почему Украина не получает от США помощь по ленд-лизу — объяснение МИД 19 декабря, 18:45 Американские военные готовят самолет с военной помощью для Украины (Фото:defense.gov)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объяснил, почему Украина сейчас не получает от США помощь по программе ленд-лиза.

В комментарии hromadske в понедельник, 19 декабря, Николенко напомнил, что по ленд-лизу США могут передавать Украине оружие в аренду или на условиях лизинга.



«Преимущество этого инструмента — быстрота принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток — объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины», — рассказал спикер.

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Он уточнил, что сейчас США поддерживают Украину за средства своего федерального бюджета. В рамках закона о дополнительных ассигнованиях Украина бесплатно получает безопасностную и оборонную помощь по трем программам: инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of US weapons stocks).

Николенко подчеркнул, что эти программы, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают, что Украина будет возвращать стоимость полученного вооружения, техники и боеприпасов.

«Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать передачу Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия на 40 миллиардов долларов [из них более 19,3 — от США]», — отметил представитель МИД.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Посол Украины Оксана Маркарова объясняла, что ленд-лиз — это помощь в аренду или в лизинг (не на бесплатной основе) и, пока у Украины есть возможность получать поддержку бесплатно, она будет ее использовать.