Украина работает над продолжением закона о ленд-лизе в США, хотя до сих пор не получила оружие — Маркарова 26 июля, 16:27 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские власти работают над тем, чтобы США продлили действие закона о ленд-лизе для Украины после сентября 2023 года, хотя поставки оружия по этой программе до сих пор не осуществлялись.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире Радио Свобода.

«В конце сентября заканчивается действие законопроекта о ленд-лизе, над которым мы сейчас очень активно работаем — в Хаузе уже быстрее прошли, сейчас с Сенатом работаем — над продлением срока действия этого закона», — заявила она.

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Она подчеркнула, что наличие ленд-лиза для Украины — это важно.

«Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно — важно, чтобы оно также оставалось возможным», уточнила Маркарова.

Маркарова также добавила, что «идет комплексная работа» с американскими партнерами по всем направлениям.

В частности, ведется работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины.

Ранее спикер МИД Олег Николенко объяснял, что по ленд-лизу США могут передавать Украине оружие в аренду или на условиях лизинга, а сейчас Украина получает помощь за средства федерального бюджета США.

Посол Украины Оксана Маркарова также объясняла, что пока у Украины есть возможность получать поддержку бесплатно, она будет ее использовать.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Он позволяет ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.