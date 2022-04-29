«Цель Запада — победа Украины». Как программа ленд-лиза позволит наносить удары по резервам врага на территории РФ — интервью с аналитиком 29 апреля, 18:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Пожары на нефтебазе в Брянске, РФ (Фото:Pravda Gerashchenko / Telegram)

Одобрение программы ленд-лиза усилит поставки западного оружия, что позволит Украине наносить удары по оперативным резервам врага на территории РФ, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

— Все порадовались принятию закона о лэнд-лизе, накануне поздно вечером он был принят. Это значит, что в Украину может поступить большее количество, во-первых, во-вторых, более модерное оружие, более модерные артиллерийские или реактивные системы. Что именно может изменить в украинскую пользу ход боевых действий, по вашему мнению?

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— Закон о лэнд-лизе, который еще должен пройти определенные юридические процедуры, является дорогой поставки военной техники и вооружений, на которой есть минимум препятствий. Это сам процесс. Вместе с тем, каждая сторона определяет свои возможности, каким образом она может, будет использовать этот закон и каким образом будут удовлетворяться украинские потребности, потому что с украинской стороны был представлен достаточно широкий перечень образцов вооружений, которые нам нужны. Последние две или три недели показали качественный перелом в поставках таких вооружений, а историческая встреча министров обороны в Рамштайне фактически засвидетельствовала, что есть системная поддержка всех европейских стран, Соединенных Штатов, чтобы Украина победила в этой войне. Это опирается прежде всего на возможность нашей армии, на ее боевой дух, навыки и, конечно, на оружие. Сегодня потребности в оружии широкомасштабны и главное — они рассчитаны на превосходство России в первую очередь в артиллерии и дальнобойных средствах поражения, это первый уровень потребностей. Затем речь идет о противовоздушной обороне, а затем о других образцах высокоточного оружия, как барражирующих боеприпасов, бронетехнику и различные средства для повышения мобильности; далее связь, разведка, затем спектр различных боеприпасов. Вот в этом общем перечне фактически все нужно с большей или меньшей степенью актуальности на каждом этапе.

— Дальность уже поставляемых к нам гаубиц, которыми уже научились управлять украинские защитники, на 10 километров больше, чем то, что наиболее распространено в российской армии. Уже были заявления из Соединенных Штатов, и из Британии о том, что это украинское право решать, наносить ли удары по территории Российской Федерации или поражать тамошние объекты. Будет ли у нас что-нибудь, что позволит сдерживать врага на его территории?

— Мы почему-то выделяем из характеристик артиллерии один параметр — дальность плюс 10 километров или 20 километров. Да, это чрезвычайно важно и действительно, немецкие, французские, американские гаубицы калибра 155 миллиметров, которые нам поставляются, являются самыми современными образцами, превосходящими дальность действия типичных советских гаубиц Мста-С или Мста-Б. Но победа в поле боя состоит из трех компонентов: оружие, тактика использования и навыки личного состава. Все эти компоненты чрезвычайно важны, поэтому оценивать поставки вооружений следует именно через такую призму, достаточно тщательно. Действительно, дальность уничтожения враждебных целей чрезвычайно важна и действительно мы постоянно просили средства, которые могут обеспечивать уничтожение целей на значительных расстояниях. Пока у нас самая дальняя «рука» — это оперативно-тактический комплекс Точка-У советского производства, который имеет дальность 120 километров. Он не точный, он устаревший, но это единственное, что у нас пока есть.

И когда мы говорили с американской стороной, то в наших запросах было как раз получить от американской стороны системы под названием Himars, это многофункциональная установка, на которой могут быть и системы залпового огня дальностью до 40 километров, и на те же пусковые, на гусеничные или колесные, могут устанавливаться тактические ракеты, образцы которых имеют дальность до 300 км. Наличие таких средств действительно позволяет уничтожать оперативные резервы врага на территории Российской Федерации, где могут быть размещены базы и скопления техники, именно то, что сейчас происходит в Белгородской области; также осуществлять атаки, удары по ключевым логистическим элементам, к примеру, нефтяным базам. Ставка на получение дальнобойных средств действительно проходит во всех запросах украинской стороны, и я надеюсь, что эти запросы будут удовлетворены. Была информация, что украинская сторона уже использовала системы залпового огня американского производства против врага, она достаточно широко прошла по украинским медиа; но скажу честно, у меня пока нет подтверждений этому из собственных источников, что действительно американские системы Himars уже поступили в Украину.

— А есть военный смысл в поражении таких символических объектов, если бы можно было дотянуться, тот же Крымский мост или базы в Воронеже?

— Я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу более рационально. Пока у нас есть ограниченные возможности по целям на большой дальности. Мы можем их уничтожать, не дожидаясь прихода Himars или американских ракет, используя нашу штурмовую или бомбардировочную авиацию, но мы понимаем те риски, которые мы налагаем на наших ребят. Уничтожить какую-либо цель в глубине обороны противника, на его территории, где существует система ПВО. Когда ситуация с уничтожением нефтяных хранилищ в Белгороде, где были зафиксированы вертолеты, которые совершали атаку на эти хранилища и там тот же мэр Белгорода Гудков сказал, что это украинские вертолеты; на это заявление украинская сторона не реагировала, но уничтожение целей на расстоянии 20 километров вертолетом на низкой высоте в принципе задача вполне возможная. Когда мы говорим об уничтожении нефтяной базы в Брянске на расстоянии 130 километров, то эта задача уже гораздо сложнее и здесь следует использовать силы специальных операций или специально подготовленные группы. Я не готов сказать, шли ли мы таким путем для того, чтобы нанести удар по брянским нефтяным хранилищам.

Но повторяю, использование дальнобойных вооружений позволяет это сделать. А на фоне того, стоит ли совершать такие символические удары по территории противника, для меня символическим ударом является уничтожение крейсера Москва, существенно снизившее боевой потенциал Черноморского флота и принесшее эмоциональный шок для всей российской военной и политической верхушки. Такие символические удары меня вполне устраивают.

— Было заявление о том, что Украина все равно верит и все равно собирается освобождать все украинские территории, это была украинская декларация. Что из того, что может снабжаться нашими союзниками, может быть использовано для освобождения того же оккупированного Крымского полуострова?

— Вы слишком упрощаете ситуацию с ведением боевых действий. Сейчас у нас главная задача — нанести максимальное поражение врагу, готовящемуся проводить наступательную операцию в северной части Донбасса, пытаясь окружить там наши войска, что совершенно нереально; провести некоторые военные действия на юге Украины при накоплении большого количества личного состава. Сейчас нам все эти вооружения нужны, чтобы, во-первых, нанести максимальное огневое поражение, нанести максимальное количество ущерба и создать предпосылки для последующих боевых действий в нашу пользу, связанную с освобождением всей нашей территории, это и Донецкая область, и Луганская, и Юг Украины и непосредственно Крым. Но каждый из этих этапов возлагается на четкие количественные и качественные расчеты и оптимальную стратегию, где мы будем выбивать врага техническими возможностями оружия, а не за счет личного состава, реализуемого Российской Федерацией в наступательных действиях. Потому что если мы уничтожили сегодня 20 тысяч личного состава российской армии, то это значит, что есть еще и санитарные потери, это где-то 60 тысяч. То есть, около 80 тысяч российских военных сил мы уничтожили и вывели из боевого состава. Это где-то треть количества сухопутных войск, которая насчитывает около 280 тысяч личного состава, но не все они боевые.

Возвращаясь к вопросу, что нам нужно для освобождения Крыма, нам нужны плановые, четко рассчитанные этапы ведения боевых действий. Качество и подходы к планированию будут зависеть от вооружения, которое нам будет поступать. Пока для нас главное выдержать битву на Донбассе и создать предпосылки для дальнейших боевых действий с нашим преимуществом.

— В Украину будут поставляться еще части радиоэлектронной разведки, спутниковой разведки или информация, потому что у Соединенных Штатов есть спутники радиоэлектронной борьбы. Об этом контексте, об этой составляющей войны, чего можно ожидать и чего бы хотелось от союзников?

— Разведывательная информация имеет много уровней, каждый из этих уровней имеет разные составляющие чувствительности. В самом начале боевых действий мы имеем доступ к американским разведывательным спутникам и спутникам других стран, мы имеем доступ к данным, собираемым разведывательными самолетами стран НАТО и Соединенных Штатов, которые мониторят все зоны, где происходят боевые действия. Эти данные для нас доступны, в частности в варианте, когда они эти данные обрабатывают и дают оценку, которая будет происходить в том или ином направлении боевых действий. Поэтому это направление помощи очень важно.

Когда мы говорим о том, что информация будет расширена, я пока не знаю, в каком направлении будет осуществляться расширение этой разведывательной информации, но в ряде американских источников уже пошли определенные упреки, что есть определенные сложности, чтобы определенная часть информации не была получена Российской Федерацией; потому что глубина той или иной разведывательной информации позволяет определить, из каких источников она собиралась и таким образом даже повлиять на источник сбора этой информации, если это отдельные персоналии, не упоминая о технике. То есть есть оговорки у американского разведывательного сообщества относительно распространения своей информации, но политическое заявление говорит о том, что американцы готовы и уже сделали шаг в направлении непосредственно учета интересов, прежде всего Украины. Поэтому думаю, что весь спектр информации, начиная от агентурной разведки, стратегической разведки, технической, оптической, электронной разведки — все это мы получим в максимально возможном доступе с использованием для того, чтобы мы нанесли максимальный ущерб Российской Федерации.

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