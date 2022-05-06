Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая — Белый дом 6 мая, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщает в Twitter журналист Голоса Америки Остап Яриш.

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28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США.

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Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, по данным спецслужб стран-партнеров, 9 мая Россия планирует официально объявить войну Украине. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ говорил о планах РФ объявить мобилизацию 9 мая. В Кремле это отрицают.

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