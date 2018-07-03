03 июля 2018, вторник

"Лекарство для вашей страны". Чешские сенаторы обратились к Путину с требованием освободить Сенцова

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Сенцов отказывается прекращать голодовку

Сенцов отказывается прекращать голодовку

Чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Соответствующий документ опубликовало посольство Украины в Чехии в своем Twitter.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в сообщении посольства.

Под письмом подписались четыре чешских политика.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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