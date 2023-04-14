Ле Пен заявила, что победа РФ в войне будет катастрофой, а победа Украины «будет означать Третью мировую» 14 апреля, 10:23 Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Экс-кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что если Россия выиграет войну, это будет катастрофа, а если Украина победит — это якобы «будет означать начало Третьей мировой войны».

«Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, у которых есть территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия. Если победит Украина, это будет означать, что НАТО вступило в войну, потому что я убеждена, что Украина без мощи НАТО не сможет военным путем победить Россию. А это значит, что Третья мировая война развязана», — сказала она в интервью El Pais.

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По ее словам, если страны Запада продолжает медленно поставлять оружие в Украину, то столкнутся «с новой Столетней войной» [длительный средневековый конфликт между Англией и Францией], «что, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой».

Когда Ле Пен попросили уточнить, как бы она завершила войну, она ответила следующее: «Я не собираюсь предоставлять вам мирный план прямо здесь, на журнальном столике».

По ее мнению, лучшим разрешением конфликта были бы немедленные переговоры.



Издание пишет, что Ле Пен в течение многих лет был французским политиком, наиболее тесно связанным с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным. Ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка в 2014 году, и она заявила, что разделяет глобальное видение Путина.

После вторжения в Украину в феврале 2022 года она дистанцировалась и теперь заявляет, что «верит в суверенитет наций».

«Если Украина захочет вступить в НАТО, если на то будет их воля, я не вижу, кто может этому противодействовать», — сказала она.