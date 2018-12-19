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Ле Пен собралась посетить оккупированный Россией Крым

Сегодня, 17:10
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Ле Пен не скрывает своей симпатии к России

Лидер правой французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен планирует посетить Ялтинский международный экономический форум в оккупированном Крыму 19 апреля 2019 года, сообщил сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, передают РИА Новости.

"Сделали приглашение от лица организационного комитета и получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать 19 апреля в пленарном заседании этого форума. Также Луи Алио как вице-президент "Национального объединения" обязательно будет принимать участие", - сказал Назаров после встречи с Ле Пен и Алио в Нацсобрании Франции.

Напомним, что Ле Пен участвовала в президентских выборах во Франции в 2017 году, но проиграла их, набрав 33% голосов во втором туре. Среди предвыборных обещаний Ле Пен были: сокращение взаимодействия с органами ЕС, попытка выйти из еврозоны, вернуть во Францию франк в качестве национальной валюты.

Политик выступает за вывод вооруженных сил Франции из-под командования НАТО и за ограничение иммиграции.

Ле Пен не раз высказывалась за отмену санкций, введенных против РФ из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Сам полуостров она называла неотъемлемой частью России.

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Теги:   Марин Ле Пен Франция Крым

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