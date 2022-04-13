Выходить из ЕС не будет. Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из интегрированного командования НАТО 13 апреля, 17:11 Цей матеріал також доступний українською Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из интегрированного командования НАТО, но выходить из ЕС не собирается.

Об этом сообщает BFMTV.

По словам Ле Пен, она отказывается «подчиниться американскому протекторату».

«Я покину объединенное командование, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Атлантического альянса», — сказала она.

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При этом Ле Пен добавила, что не планирует выходить из ЕС.

«Frexit ни в коем случае не является нашим проектом», — сказала она.

Однако, по ее словам, нужно «освободиться от оков Брюсселя», чтобы «реформировать Европу изнутри».

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Первый тур президентских выборов выиграл действующий президент Франции Эммануэль Макрон с результатом 27,3%.

Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Она получила 24% голосов.



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