Ле Пен выступила за «стратегическое сближение» НАТО с Россией после окончания войны в Украине 13 апреля, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что она поддержит стратегическое сближение НАТО с Россией после окончания войны в Украине.

Об этом сообщает Le Monde.

«Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я поддержу осуществление стратегического сближения между НАТО и Россией», — сказала она.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Первый тур президентских выборов выиграл действующий президент Франции Эммануэль Макрон с результатом 27,3%.

Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Она получила 24% голосов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.