Ле Пен выступила за «стратегическое сближение» НАТО с Россией после окончания войны в Украине

13 апреля, 17:47
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Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Yves Herman)

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Кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что она поддержит стратегическое сближение НАТО с Россией после окончания войны в Украине.

Об этом сообщает Le Monde.

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«Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я поддержу осуществление стратегического сближения между НАТО и Россией», — сказала она.

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Первый тур президентских выборов выиграл действующий президент Франции Эммануэль Макрон с результатом 27,3%.

Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Она получила 24% голосов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия НАТО Франция Марин Ле Пен Война России против Украины

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