Ле Пен выступила за «стратегическое сближение» НАТО с Россией после окончания войны в Украине
Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что она поддержит стратегическое сближение НАТО с Россией после окончания войны в Украине.
Об этом сообщает Le Monde.
«Как только российско-украинская война закончится и будет урегулирована мирным договором, я поддержу осуществление стратегического сближения между НАТО и Россией», — сказала она.
Первый тур президентских выборов выиграл действующий президент Франции Эммануэль Макрон с результатом 27,3%.
Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен. Она получила 24% голосов.
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