Глава МИД Франции назвал главные стратегические ошибки Путина, начавшего войну против Украины

10 мая, 04:34
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Жан-Ив Ле Дриан (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Жан-Ив Ле Дриан (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что российский диктатор Владимир Путин совершил четыре стратегические ошибки, начав войну против Украины. По его словам, Украина стала еще крепче.

Об этом он сказал в эфире BFMTV.

«Первая ошибка — думать, что Украина упадет…Наоборот, нападение России укрепило украинское единство. Это создало героически борющуюся нацию», — сказал он.

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Еще одной ошибкой Путина есть мнение о том, что Европа не будет жестко реагировать. Следовательно, ЕС также стал солидарным к Украине и более сильным. То же касается и НАТО. «И в результате интервенции альянс вернулся к своим основам, к коллективной солидарности в евроатлантическом пространстве».

Четвертой ошибкой Ле Дриан назвал переоценку Путиным своей армии.

Он добавил, что война может быть «долгой и тяжелой», поэтому Украине нужно помогать.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Франция Путинократия Агрессия РФ Агрессия Война России против Украины

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