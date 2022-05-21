Россия не использует лазерное оружие против Украины — Пентагон 21 мая, 02:19 Цей матеріал також доступний українською Пентагон не видит подтверждений применения лазерного оружия (Фото:Department of Defense)

После заявлений Москвы о том, что она размещает мощные лазеры нового поколения во время своего полномасштабного вторжения в Украину Пентагон заявил, что нет никаких признаков того, что Россия использует лазерное оружие.



Об этом на своем брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, сообщает Reuters.

«У нас нет никаких признаков использования лазеров, по крайней мере, лазеров в качестве боевого оружия, в Украине. Нет никаких подтверждений этому», — отметил он.

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Ранее вице-премьер России, отвечающий за военное развитие, заявил, что Москва разработала лазерное оружие нового поколения, способное поджигать цели, а прототип под названием Задира используется в Украине.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил: «В пропаганде нацистской Германии был термин «вундерваффе» — «чудо-оружие».

Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о «чудо-оружии», которое якобы будет таким мощным, что обеспечит перелом в войне".



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