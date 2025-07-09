В Китае отреагировали на обвинения Германии в лазерной атаке на самолет в Красном море

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что информация, заявленная Германией об атаке ее самолета лазерным оружием, противоречит фактам, известным КНР (Фото: Кадр видео с канала MizzimaTV/Youtube)

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали обвинения Германии в том, что китайские войска совершили лазерную атаку на немецкий самолет во время операции Aspides в Красном море.

Во время брифинга в среду, 9 июля, спикер китайского МИД Мао Нин заявила, что информация, заявленная Германией, «полностью противоречит фактам, известным китайской стороне».

По словам пресс-секретаря, Военно-морские силы Китая проводили операции по сопровождению в Аденском заливе и водах Сомали, способствуя поддержанию безопасности международных судоходных путей. Она также отметила, что китайские военные поддерживают хорошую коммуникацию с Европой и Германией в частности.

«Обе стороны должны укреплять коммуникацию своевременно и прагматично, чтобы избежать недоразумений и просчетов», — добавила Нин.

8 июля в МИД Германии заявили, что китайские военные «устроили лазерный огонь» по немецкому самолету в рамках операции ЕС Aspides. В ведомстве подчеркнули, что опасность для немецкого персонала и вмешательство в миссию неприемлемо.

Там также заявили, что в связи с инцидентом вызывают посла Китая.

Миссию Aspides запустили в феврале с целью защиты ключевых морских торговых маршрутов от атак беспилотных аппаратов и ракет, запущенных хуситами из Йемена, чтобы отомстить за военные действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа.