«Лавров — с*ка!». Жители Еревана встретили главу МИД РФ акцией протеста

10 июня, 10:21
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В день визита Лаврова в Ереван жители города устроили акцию протеста (Фото:ЧТД)

В день визита Лаврова в Ереван жители города устроили акцию протеста (Фото:ЧТД)

В столице Армении Ереване в день визита главы МИД РФ Сергея Лаврова прошла акция протеста.

Соответствующие фото и видео «горячего» приема Лаврова в Ереване появились в соцсетях.

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На улицы Еревана вышли протестующие, которые скандировали «Путин — х**ло!» и «Лавров — с*ка!».

Видео дня

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Лаврова, в результате чего он был вынужден отменить свой визит в Сербию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сергей Лавров Акция протеста Ереван Армения

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