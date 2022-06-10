«Лавров — с*ка!». Жители Еревана встретили главу МИД РФ акцией протеста
В день визита Лаврова в Ереван жители города устроили акцию протеста (Фото:ЧТД)
В столице Армении Ереване в день визита главы МИД РФ Сергея Лаврова прошла акция протеста.
Соответствующие фото и видео «горячего» приема Лаврова в Ереване появились в соцсетях.
На улицы Еревана вышли протестующие, которые скандировали «Путин — х**ло!» и «Лавров — с*ка!».
Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить свое воздушное пространство для самолета Лаврова, в результате чего он был вынужден отменить свой визит в Сербию.
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