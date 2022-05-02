«Лавров — поц совершенный». Как изменится политика Израиля по отношению к Украине и РФ после «сумасшедшего» заявления российского дипломата 2 мая, 19:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаги Израиля и Украины (Фото:Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook)

1 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь». Также он сказал, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Война России против Украины — главные события 2 мая

Слова Лаврова вызвали волну негодования в Израиле и Украине.

Как после скандала изменится политика Иерусалима по отношению к Киеву и Москве, в интервью Радио НВ рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер.

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— Как Израиль реагирует заявление Лаврова насчет того, что Гитлер имел еврейские корни и вообще евреи являются самыми большими антисемитами? Насколько оскорбительным оно было?

— Зачитаю заявление премьер-министра [Нафтали] Беннета. Он сказал следующее: «Я осуждаю высказывание министра иностранных дел России, его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи — обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля. Использование катастрофы еврейского народа в качестве инструмента для политических нападок должно быть немедленно прекращено».

И это, надо сказать, еще довольно вежливо сформулированная претензия, потому что до этого высказался наш министр иностранных дел Яир Лапид, который вообще буквально разнес Лаврова вдребезги.

Везде звучат слова, что это ложный, возмутительный, антисемитский и какой-то несусветный бред. И вообще Лавров, по-моему, поц какой-то совершеннейший, потому что ляпнуть такое — это все равно, что сказать, что Земля плоская. [Это] очень много говорит об уровне российского руководства и об их картине мира, я бы так сказал.

— Мы уже употребляем новый термин — рашизм, русский фашизм; они используют свастику (у них есть своя собственная буква Z), теперь начались антисемитские заявления. Цитата Лаврова остается на сайте российского МИДа, никаких опровержений не публикуется. Как вам кажется, это что значит? Это официальная нынешняя политика российского государства?

— Наверное, да. Но мне кажется, это значит, что у них там не только управление войсками в Украине потеряно, у них вообще потеряно всякое управление и каждый несет то, что у него в голове находится. С другой стороны, Лавров — это чиновник, а не депутат Госдумы. Назначенный чиновник, который транслирует то, что говорят. Вряд ли это была у него такая отсебятина. Учитывая позицию Израиля, которая уже совершенно склонилась в пользу Украины, и присутствие израильтян на этой исторической встрече на авиабазе Рамштайн в Германии — это уже не намеки: пошли прямые нападки на Израиль. В общем в российском руководстве, на мой взгляд, наблюдается истерика сейчас и в отношении Израиля, и вообще всего.

— Представители силовых ведомств Израиля присутствовали на встрече в Рамштайне. Как израильские медиа освещали это событие?

— Освещали — это раз. Второе: говорилось о том, что явно вектор меняется — от нейтрального в сторону поддержки Украины.

Израиль до этого помогал, но не афишировал это и делал вид, что он соблюдает нейтралитет, предлагая себя в качестве посредника. Сейчас местные медиа писали о том, что очевидно, что вектор в политике Иерусалима меняется. Это заявление Лаврова лишь укрепит израильское руководство в уверенности, что пора уже становиться на сторону цивилизованного мира и как-то Украине помогать — деньгами, оружием или чем-то еще. Это будет решаться где-то в Иерусалиме, в высоких кабинетах.

— Появилась новость о том, что российского посла вызывают в МИД Израиля. Что это означает? Это формальность или нет?

— Отчасти — формальность. Это дипломатическая форма выражения недовольства: посла вызывают в МИД и требуют от него разъяснений по поводу того, что сказал кто-то из российского руководства, в данном случае Лавров.

Здешний российский посол, гражданин [Анатолий] Викторов, товарищ очень активный — все время ходит по высоким кабинетам и рассказывает о том, что Россия в Украине «борется с нацизмом, прикрывается мирными жителями», все пытался проводить параллели с террористами. Понятно, что его тут особо никто не слушал, но выслушивали — положено по дипломатическому этикету.

А сейчас его вызвали в МИД и все ему высказали, потому что это уже вышло за рамки обычной риторики. Потому что слова Лаврова, нельзя сказать, что задели за живое. Скажу, что любое высказывание, связанное с Холокостом в отношении Израиля, нужно выверять 10 тысяч раз, украинцам в том числе.

— Тут я должен вспомнить выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Кнессетом 20 марта. Там он проводил параллели между тем, что творит Россия в Украине с тем, как немцы истребляли евреев. Это тоже вызвало, мягко говоря, недоумение, потому что не было выверенным заявлением.

— Это было неудачное сравнение, прямо скажем. Все прекрасно понимают, всю глубину трагедии, которая постигла Украину, которая продолжается в Украине. Но здесь страшно не любят вообще любые параллели, потому что Холокост — это абсолютно беспрецедентное событие в мировой истории.

Надо 10 тысяч раз думать и 500 раз отмерять, что говорить. Лавров не из тех, кто 10 тысяч раз думает и сколько-то раз отмеряет, поэтому он вызвал политическое землетрясение.

— Знаю, что со стороны Украины были упреки в сторону Израиля по поводу того, что не было видно официального осуждения, когда, к примеру, российские ракеты прилетели в Киев, в Бабий Яр. Была еще одна очень неприятная история, когда обстреляли мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру. Была ли эта реакция в итоге?

— Все тот же вышеупомянутый Яир Лапид высказывался по поводу Бабьего Яра.

По поводу Дробицкого Яра, по-моему (это возле Харькова, если я не ошибаюсь), то у нас тут звучало такое мнение, что его даже восстанавливать не надо — пусть он останется в таком виде, как дважды пострадавший, уже от современных нацистов. Но это уже вам решать в Украине.

Понимаю, заявлениями сильно не поможешь, но тем не менее официальный Израиль с самого начала высказал совершенно однозначную позицию, что он против этой войны, поддерживает Украину. Другое дело, что с военной помощью были сложности. Гуманитарная помощь была отправлена практически сразу. Но сейчас, после всех этих безумных заявлений, думаю, что Украина вполне может рассчитывать и на военную помощь со стороны Израиля.

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