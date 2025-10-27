Лавров пожаловался, что администрация Трампа «радикально» изменила подход к урегулированию войны РФ против Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на то, что администрация президента США Дональда Трампа «радикально» изменила свой подход к урегулированию войны РФ против Украины по сравнению с позицией во время саммита на Аляске.

В интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang Лавров выразил недовольство тем, что сейчас Белый дом настаивает сначала на прекращении огня. Российский министр пожаловался на то, что администрация Трампа якобы изменила позицию под влиянием европейских союзников Украины.

«Сейчас [представители администрации президента США] говорят только о немедленном прекращении огня, а потом история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят и пытаются „выкрутить руки“ этой администрации», — заявил Лавров в присущем российской пропаганде стиле.

Зато, как утверждает глава МИД России, после саммита на Аляске Трамп поддерживал позицию о необходимости достижения не перемирия, а устойчивого, долговременного мира. Лавров манипулятивно трактовал это требование президента США в привязке к Минским соглашениям. Мол, тогда после Аляски Трамп стремился к долгосрочному, а не «двухлетнему миру, после которого мы снова окажемся в этом хаосе — именно это и произошло с Минскими соглашениями» [хотя на самом деле их постоянно нарушала сама Россия — прим. ред].

Лавров также посетовал, что США якобы «находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских „ястребов“, Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению».

Российский министр признал, что требование к России о немедленном перемирии без каких-либо предварительных условий, на котором настаивают также европейские союзники Украины, не предусматривает никаких остановок поставок оружия Украине.

22 октября Институт изучения войны констатировал, что заявления Сергея Лаврова на текущем этапе свидетельствуют о том, что военные цели Кремля несовместимы с требованиями и ожиданиями президента США Дональда Трампа относительно немедленного прекращения войны РФ против Украины. Аналитики ISW обратили внимание на заявление Лаврова, который фактически утверждал, что Россия не желает соглашаться на немедленное прекращение огня в Украине, если оно не приведет к полной капитуляции Украины.

Лавров заявлял, что РФ не изменила своей позиции после саммита на Аляске в августе 2025 года, и что Москве якобы нужно не краткосрочное прекращение огня, которое «никуда не ведет», а «долгосрочный стабильный мир». Кроме того, российский министр ответил на требования Америки о немедленном прекращении войны России против Украины, заявив, что прекращение огня якобы не решит т.н. «первопричин» конфликта.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. Однако впоследствии она была отменена — в частности после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Американские медиа писали, что во время этого разговора Рубио убедился в неуступчивой позиции России. По данным Bloomberg, именно мнение Рубио имело решающее значение для решения Трампа ввести первые санкции против России (компаний Лукойл и Роснефть) с момента его возвращения на пост президента США.

23 октября в Белом доме заявили, что встреча Трампа и российского диктатора Владимира Путина все еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат».