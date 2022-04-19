Лавров заявил о «следующей фазе спецоперации в Украине» 19 апреля, 12:09 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о «следующей фазе спецоперации в Украине».

Война России против Украины — главные события 19 апреля

В интервью India Today Лавров сказал, что целью полномасштабного вторжения РФ в Украину было «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Видео дня

«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — заявил глава МИД страны-агрессора.

Вечером 18 апреля президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что РФ начала битву за Донбасс и сконцентрировала значительную часть своей оккупационной армии для наступления на востоке Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отметил, что российские оккупанты планируют полностью захватить Донецкую и Луганскую области до Пасхи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.