Лавров заявил о «следующей фазе спецоперации в Украине»

19 апреля, 12:09
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Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о «следующей фазе спецоперации в Украине».

Война России против Украины — главные события 19 апреля

В интервью India Today Лавров сказал, что целью полномасштабного вторжения РФ в Украину было «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

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«Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», — заявил глава МИД страны-агрессора.

Вечером 18 апреля президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что РФ начала битву за Донбасс и сконцентрировала значительную часть своей оккупационной армии для наступления на востоке Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отметил, что российские оккупанты планируют полностью захватить Донецкую и Луганскую области до Пасхи.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сергей Лавров Война России против Украины

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