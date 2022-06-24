Кремлевский режим недоволен. В Молдове пытаются сделать такую ​​же, как в Украине, «отмену всего русского» — Лавров 24 июня, 12:20 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что в Молдове пытаются «отменить» все русское, как в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, сейчас в Молдове пытаются сделать такую ​​же (как в Украине. — ред.) отмену всего русского», — сказал он.

Лавров вспомнил, что президент Майя Санду подписала закон о том, что «новостей из России больше в Молдове не будет».

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«Это грустно», — сказал глава МИД страны-агрессора.

В четверг, 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.



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