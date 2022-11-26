Лавров заявил, что украинцев «надо освободить от неонацистских правителей»: в ОП отреагировали 26 ноября, 15:15 Лавров заявил, что украинцев «надо освободить от неонацистских правителей» (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что украинцев «надо освободить от неонацистских правителей». В Офисе президента заявили, что ни у кого в мире уже не вызывает удивление дикость российских заявлений.

Как сообщают подконтрольные Кремлю российские издания, Лавров в пропагандистском фильме на телеканале Россия 24 заявил, что «украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей», поскольку «он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями».

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Менее недели назад пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уверял, что Россия уже «не ставит целью войны» смену власти в Украине.

В Офисе президента отреагировали на новый бред от российских чиновников.



«Дикость российских заявлений уже не вызывает в мире удивления. Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и презирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал», — написал в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

