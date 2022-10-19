«Насильно мил не будешь». Лавров заявил, что у российских дипломатов «нет работы» на Западе, а Европа «решила закрыться» от них 19 октября, 10:56 Лавров заявил, что у дипломатов страны-агрессора России «нет работы» на Западе (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

На фоне развязанной Россией войны против Украины министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие России в западных странах.

Об этом сообщается на сайте МИД страны-агрессора.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими», — сказал он.

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По словам Лаврова, дипломатам страны-агрессора якобы «создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений».

«Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — сказал он.

Лавров заявил, что страны так называемого третьего мира, наоборот, «нуждаются в дополнительном внимании».