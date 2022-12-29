Лавров заявил, что Россия отказывается от переговоров на условиях «формулы мира» Зеленского 29 декабря, 13:45 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отказывается от переговоров с Украиной в рамках «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским.

«Выдвигая разные идеи и „формулы мира“, Зеленский питает иллюзию добиться с помощью Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки „с повинной в международные трибуналы“ и т. д. Разумеется, мы в таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — цитирует Лаврова пресс-служба российского МИД.

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По словам Лаврова, начавшиеся после начала полномасштабного вторжения переговоры между Украиной и Россией продемонстрировали «полную несамостоятельность Владимира Зеленского в принятии важных решений».

Он заявил, что Украина якобы не готова к диалогу, потому что в апреле Киев отказался от переговоров «по указанию англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий».

Лавров добавил, что «нынешняя „обойма“ украинских политиков всем хорошо известна своей неспособностью к переговорам» и якобы «большинство из них — откровенные русофобы».

«Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим», — сказал глава российской дипломатии.

Формула мира Зеленского и переговоры в феврале: что известно

В ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил «формулу мира» из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Зеленский говорил, что зимой Украина планирует инициировать саммит по реализации украинской «формулы мира».



В конце декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести саммит по реализации украинской «формулы мира» на площадке ООН.

The Wall Street Journal также писало, что Зеленский обсуждал условия мира во время своего визита в Вашингтон 21 декабря.