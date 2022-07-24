После обстрела вслед за зерновым соглашением в России заявили, что готовы к переговорам «по широкому кругу вопросов» 24 июля, 21:43 Лавров в очередной раз обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры с Россией (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом «по более широкому кругу вопросов», но пожаловался, что возобновление переговорного процесса зависит не от российской стороны.

«О связи этой договоренности [соглашения по вывозу украинского зерна морскими путями] с другими аспектами ситуации в Украине, ( …) у нас нет никаких предубеждений, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас», — цитирует Лаврова Интерфакс.



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Лавров в очередной раз обвинил Украину в якобы нежелании вести переговоры с Россией, правда, не уточнив, что Россия все договоренности нарушает.



«Украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленным, бесчисленным количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров также в очередной раз озвучил пропагандистский тезис о том, что в нежелании вести переговоры украинцам якобы «поддакивают их западные кураторы».

«Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу прежде всего украинскому народу и украинскому государству», — сказал Лавров.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос». Однако на следующий день представительница российского МИД Мария Захарова подтвердила удар по морскому порту Одессы 23 июля и заявила о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

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