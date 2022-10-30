Лавров заявил, что Путин готов к переговорам с Западом: в украинском МИДе ответили 30 октября, 15:25 Лавров заявил, что Путин готов к переговорам с Западом (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин все еще готов к переговорам по Украине — если будут соблюдены «интересы РФ». В украинском МИДе ответили на это предложение.

Как сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, Лавров заявил, что переговоры «должны будут полностью учитывать интересы РФ и ее безопасности».



«Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что кроме осуществления контактов по линии дипломатических ведомств и по другим каналам, и того, что они публично в пропагандистском пылу говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью будут учитывать интересы Российской Федерации и ее безопасности», - сказал российский министр иностранных дел.



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По словам Лаврова, Россия готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ «с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленных на поиск компромиссов и баланс интересов всех стран в этом регионе».

Он говорит, что за последние полгода якобы «было несколько инициатив со стороны американцев и других западных коллег, которые просили о телефонных разговорах с российским лидером».

Также Лавров заявил, что некоторые министры иностранных дел якобы обращались и к нему с такой же просьбой, а он якобы всегда давал согласие.

Глава МИД РФ также добавил, что российский диктатор Владимир Путин не раз говорил о том, что РФ никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, а отказывается якобы «Украина по прямому указанию западных спонсоров».

Лавров также в очередной раз пригрозил, что «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться».

В МИД Украины ответили на заявление Лаврова по поводу переговоров. Представитель министерства Олег Николенко в Facebook написал, что единственным реалистическим предложением о возможных переговорах с Россией должно быть немедленное прекращение Путиным войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год.

Николенко добавил, что тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих, не блокирует поставки зерновых и не выдвигает ультиматумов.

«Заявление Лаврова о готовности к переговорам - это не что иное, как очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии. Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя», – отметил Николенко.

Он также от имени МИД поблагодарил международных партнеров, стоящих бок о бок с Украиной в ее борьбе за существование.

«Только совместными решительными усилиями можно остановить Россию, которая представляет угрозу миру и безопасности не только Европы, но и мира», — подчеркнул представитель украинского МИДа.