Лавров заявил, что правительство Австрии стало жертвой «русофобии» Сегодня, 17:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Evgenia Novozhenina По словам Лаврова, за «русофобию» можно получить «дивиденды от старших братьев» REUTERS/Evgenia Novozhenina

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что причиной отставки правительства прокремлевского канцлера Австрии Себастьяна Курца стала «мода на русофобию».

Об этом он сказал во время своего визита в Словению в среду, 29 мая, передает ТАСС.

«Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от „старших братьев“, можно списывать все на русских по принципу highly likely („весьма вероятно“), который огласила в свое время Тереза Мэй. Это очень модно», — заявил Лавров.

Напомним, ранее парламент Австрии вынес канцлеру Курцу вотум недоверия.

Это произошло на фоне правительственного кризиса, который возник после публикации видео, на котором вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе общается с русскоговорящей девушкой, предлагающей ему деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.

После этого президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство Курца в отставку.