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Лавров заявил, что правительство Австрии стало жертвой «русофобии»

Сегодня, 17:29
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Лавров заявил, что правительство Австрии стало жертвой «русофобии» - фото

REUTERS/Evgenia Novozhenina

По словам Лаврова, за «русофобию» можно получить «дивиденды от старших братьев»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что причиной отставки правительства прокремлевского канцлера Австрии Себастьяна Курца стала «мода на русофобию».

Об этом он сказал во время своего визита в Словению в среду, 29 мая, передает ТАСС.

«Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от „старших братьев“, можно списывать все на русских по принципу highly likely („весьма вероятно“), который огласила в свое время Тереза Мэй. Это очень модно», — заявил Лавров.

Напомним, ранее парламент Австрии вынес канцлеру Курцу вотум недоверия.

Это произошло на фоне правительственного кризиса, который возник после публикации видео, на котором вице-премьер Хайнц-Кристиан Штрахе общается с русскоговорящей девушкой, предлагающей ему деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.

После этого президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил правительство Курца в отставку.

Теги:   Себастьян Курц Сергей Лавров Австрия Россия

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