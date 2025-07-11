Лавров заявил, что передал Рубио цитаты украинских чиновников, которые якобы призывают «уничтожать русню»

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на 15-м саммите министров иностранных дел стран Восточной Азии в Куала-Лумпуре, Малайзия, 11 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат украинских чиновников, в которых якобы говорилось о «необходимости уничтожать русню».

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Лавров утверждает, что передал якобы цитаты президента Украины Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также советника главы ОП Михаила Подоляка.

Глава МИД РФ выдумал, что в цитатах «прямо говорится о необходимости уничтожать русню — юридически, а лучше физически».

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) прошла встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российские СМИ сообщали, что переговоры продолжались 50 минут.

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и США, пишет Радио Свобода.

После переговоров Рубио заявил, что США и Россия обменялись новыми идеями относительно мирных переговоров о прекращении войны против Украины.

«Я считаю, что это новый и несколько иной подход. Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я передам президенту (Дональду Трампу — ред.)», — сказал госсекретарь.

Их предыдущая личная встреча состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако без успеха из-за отказа страны-агрессора.