«Фантазии РФ». Лавров заявил, что на переговорах с Украиной обсуждается отмена санкций и статус русского языка — в ОП отреагировали 30 апреля, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Лавров заявил, что на переговорах якобы обсуждается снятие санкций с России (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций и статус русского языка в Украине. В офисе президента Украины такие заявления назвали фантазиями российского представителя.

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В интервью китайскому Синьхуа Лавров сказал, что Россия и Украина фактически в ежедневном режиме обсуждают проект договора по видеосвязи.

Видео дня

"В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности", - сказал Лавров.

Он добавил, что в повестке дня переговоров якобы также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие.

Лавров сказал, что переговоры с Украиной идут непросто, Россия якобы выступает за их продолжение, но переговорам «мешает воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева».

В Офисе президента Украины отреагировали на подобные заявления российской стороны.

"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция", — прокомментировал слова Лаврова заместитель главы ОП и участник украинской переговорной делегации Михаил Подоляк.

Он отметил, что Лавров даже не участвует в российско-украинских переговорах.

«Ни разу за столом переговоров не видел господина Лаврова. Ни очно, ни в онлайн формате. Хотя сам не пропустил ни единого раунда. Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса», — отмечает Подоляк.

««Денацификацию и русский язык» российская армия вполне конкретно «обсудила» с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан», – отметил представитель ОП.

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Он подчеркнул, что проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ совсем не обсуждается, в том числе в рамках переговорного процесса.

«Так как до сих пор не устранена причина для их [санкций] введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение России. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать. », — подчеркнул Подоляк.

Он также рекомендовал представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, не достоверных и сколько-нибудь соответствующих реальному ходу переговорного процесса.

Російський міністр #Лавров має дивну звичку коментувати те, у чому не бере участі особисто. Так от, на перемовинах не обговорюються санкції. Тому що світ запроваджував їх за окупацію й порушення територіальної цілості 🇺🇦. Причини не усунуті. Отже, санкції лише наростатимуть.(1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 30, 2022

Переговоры между Россией и Украиной: что известно

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели ряд переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

Основной темой обсуждений, где позиции сторон наиболее сблизились, является нейтральный статус Украины и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина хочет в обмен на это получить гарантии безопасности, включающие немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН. Переговоры на этот счет между Киевом и возможными гарантами продолжаются.

В то же время, вопросы оккупированных Россией территорий остаются неопределенными. Россия против обсуждения статуса оккупированного ею Крыма, который Кремль считает своей территорией. Украинская делегация на встрече в Стамбуле в конце марта заявила, что вопрос Крыма предлагается вынести на отдельные переговоры. Предполагается, что они могут длиться до 15 лет и в это время стороны обязуются не решать вопрос военным путем.

В то же время, вопросы оккупированных с 2014 года РФ территорий Луганской и Донецкой областей, которые Москва называет отдельными республиками, которые якобы захотели отделиться от Украины, будут решать непосредственно Путин и Зеленский в рамках возможной встречи. Они могут встретиться, как только переговорные делегации закончат работу над документами.

Предполагается, что на встрече Путин и Зеленский могут подписать договор между РФ и Украиной. Ряд стран, включая Швейцарию, Турцию и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

В Кремле не исключают возможности проведения встречи Путина и Зеленского при подписании договора, однако заявляют, что это будет зависеть от характера документа.

Мирный договор, по словам президента Украины, должен быть одобрен украинцами на референдуме. При этом проведение референдума возможно только после вывода Россией своих войск с территории Украины и отмены военного положения в стране.

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