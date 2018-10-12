Лавров заявил, что за независимостью украинской церкви стоят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал предоставление Томоса об автокефалии православной церкви в Украине "провокацией" Константинопольского патриарха при "прямой публичной поддержке из Вашингтона".

Об этом он сообщил в интервью французским СМИ, передает МИД РФ.

В частности, Лавров обвинил специального представителя США по вопросам церковных отношений и спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера во "вмешательстве в жизнь церкви в Украине".

При этом глава МИД РФ назвал Украинскую православную церковь Киевского патриархата и Украинскую автокефальную православную церковь "неканоническими и раскольничьими".

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.

Русская православная церковь назвала историческое решение Синода "легализацией раскола" и "нарушением единства мирового православия".

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Подконтрольная Москве УПЦ отказалась участвовать в объединении украинских церквей и призвала предать анафеме Вселенского патриарха Варфоломея.