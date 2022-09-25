Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться и на аннексированные украинские территории 25 сентября, 10:44 Лавров снова угрожает ядерным оружием (Фото:Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в Конституции России. В Киеве отреагировали на ядерные угрозы РФ и призвали мир определить для России последствия применения ядерного оружия.

Как сообщает российский Интерфакс, Лавров на пресс-конференции в ООН ответил на вопрос о том, будет ли ядерная доктрина РФ распространяться на «новые регионы», то есть аннексированные территории Украины, если они во время псевдореферендумов «выскажутся за присоединение к России».

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"Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции РФ, безусловно находится под полной защитой государства, это совершенно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии РФ распространяются по всей ее территории", — сказал Лавров.

Комментируя заявления о неизбежном ответе США в случае «присоединения» к России оккупированных территорий, министр отметил: «Я бы не стал здесь заниматься какими-то мрачными прогнозами».



Лавров также заявил, что «поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте».

По его словам, США отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, что означает, что они «совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта».

В Украине отреагировали на слова Лаврова. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы РФ – это проблема не только Украины, но и всего мира.

«Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН — большей насмешки над глобальными институтами не представляется. Ядерные угрозы РФ – это проблема не Украины, а всего мира. Члены Ядерного клуба должны определить для России последствия. «Ящик Пандоры» должен быть закрыт», — написал Подоляк в Twitter.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, подчеркнув, что на этот раз он якобы не блефует.

«В случае угрозы территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», – сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае наступления Украины на оккупированные РФ украинские территории, где проходят так называемые «референдумы», в отношении их «будет действовать конституция России».

С 23 по 28 сентября, Россия проводит незаконные псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

По данным российских СМИ в России 30 сентября планируется официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий. Путин планирует в этот день выступить с посланием к Федеральному собранию по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, который проводится на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население, равно как и возможной аннексии оккупированных украинских территорий.

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