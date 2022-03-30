Связи КНР со страной-агрессором. Отношения Китая и России «выдержали испытание международной турбулентностью» — китайский МИД
Встреча Лаврова и Ван И (Фото:МИД РФ)
Китайско-российские отношения «выдержали испытание международной турбулентностью», заявил министр иностранных дел Китая Ван И на первой после начала войны России против Украины встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Война России против Украины — главные события 30 марта
Об этом сообщает Sky News.
По словам китайского министра, отношения двух стран «продолжают развиваться».
По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.
США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.
22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшее время ожидаются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Си Цзиньпинем.
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