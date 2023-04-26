Подоляк о председательстве Лаврова в Совбезе ООН: Это абсурдно, вы понимаете, как это будет выглядеть в учебниках? 26 апреля, 08:49 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя председательство министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Совбезе ООН, заявил, что это странная ситуация.

По словам Подоляка, спецтрибунал признает причастность Лаврова к развязанной РФ войне против Украины.

«Безусловно, этот субъект будет признан виновным в рамках специального трибунала, и после этого мы будем говорить, что преступник Лавров проводил заседание Совбеза по безопасности в рамках ООН. Вы понимаете, как это будет выглядеть в учебниках — об этой каденции господина Гутерреша и этой каденции ООН как таковой?», — сказал он в эфире телемарафона.

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Подоляк назвал Россию в ООН — «классическим Оруеллом».

«Это абсурдно в полном смысле этого слова, и это хорошо, потому что ООН ускоренно обнуляет свою репутацию. Нельзя иметь институт, в уставе которого четко написано, что Россия все нарушила, что Россия должна как минимум приостановить членство, не то что в Совбезе, а вообще в ООН. Я уже не говорю о том, почему Россия вообще находится в ООН, потому что это незаконная процедура 1991 года», — сказал он.

1 апреля Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет принимать участия в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».