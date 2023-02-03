«Проблемы на дипломатическом фронте». Кулеба рассказал о «двух досадных неожиданностях» для Лаврова в Африке 3 февраля, 12:51 Протесты Украинской ассоциации в ЮАР во время визита Сергея Лаврова, 23 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alet Pretorius)

У РФ проблемы на дипломатическом фронте в Африке. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время последнего турне его российский коллега Сергей Лавров не попал в две страны, куда планировались визиты.

Об этом Кулеба сказал в интервью BBC News Украина.

Лавров планировал посетить четыре страны, в том числе ЮАР и Анголу. По словам украинского министра, на его памяти «две досадные неожиданности» произошли впервые.

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В какие именно страны глава российского МИД не попал, Кулеба не уточнил, но СМИ писали, что визит в Ботсвану по каким-то причинам не состоялся. В то же время Гана и Мавритания публично выражают недовольство присутствием ЧВК Вагнер в регионе, но вторую Лавров все же может посетить, если его примет президент страны.

«Я знаю почему он не попал. Но это в принципе сигнал. Еще вчера казалось, что Россия безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы. Ну, такая жизнь. Бывают проблемы не только на фронте, но и на дипломатическом фронте», — сказал Кулеба.



В конце декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезагружает отношения с Африкой и откроет посольства в десяти странах. В июне он сообщил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.