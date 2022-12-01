«Смешно и неприятно». Лавров заявил, что Россия «никогда не просила» о переговорах с Украиной 1 декабря, 13:20 Сергей Лавров (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы «никогда не просила» о переговорах с Украиной.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, «смешно и неприятно», когда РФ обвиняют в том, что она постоянно просит о переговорах, чтобы выиграть время для сбора дополнительных сил для войны.

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«Люди врут, врут откровенно», — сказал он.

Лавров утверждает, что «ни Россия «никогда ни о каких переговорах» не просила.

«Но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — сказал он.

При этом 9 ноября пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной.

«Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной — разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».