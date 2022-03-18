Лавров снова угрожает уничтожать конвои с оружием для Украины. Кулеба ответил 18 марта, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Stringer)

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием, въезжающие в Украину из-за границы, будут идентифицироваться российской армией как «законные цели» для поражения.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, как мы думаем, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно», — сказал Лавров в интервью пропагандистам RT.

Видео дня

Кроме того, по его словам, Россия не допустит, чтобы третьи страны направили Украине комплексы ПВО советского или российского производства.

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы ПВО и системы российского производства находятся там, согласно межправительственным соглашениям и контрактам, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат, соглашение о пользовании, не позволяет направлять их в третью страну», — сказал Лавров.

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Киев для сопротивления российскому вторжению.

«Не Лаврову решать, какие вооружения и от каких стран получает Украина для защиты от российской агрессии. Вместо того чтобы угрожать Украине и другим странам, российскому дипломату следует направить усилия на завершение войны и сохранение жизней россиян, которых руководство РФ бросило на смерть в эту бойню», — приводит слова Кулебы Европейская правда.

Россия и раньше угрожала уничтожать поставки иностранного оружия в Украину. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявлял. что Москва предупредила США, что будет рассматривать поставки западного оружия Украине как цель.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.