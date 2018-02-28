Лавров: США готовятся к применению против России тактического ядерного оружия

Лавров заявил, что "Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия"

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Пентагон якобы готовит вооруженные силы европейских стран к применению против России тактического ядерного оружия.

Об этом он сказал в среду, 28 февраля, во время Конференции по разоружению, передает пресс-служба МИД России.

По словам Лаврова, в рамках "совместных ядерных миссий" США с европейскими государствами "неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков".

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", - заявил глава МИД РФ.

При этом он отметил, что "Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения".

"Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории", - добавил Лавров.

Напомним, ранее Минобороны РФ пожаловалось, что система противоракетной обороны США является препятствием для нанесения Россией ядерных ударов.