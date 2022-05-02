«У Гитлера была еврейская кровь». Лавров отличился антисемитскими заявлениями. Израиль вызвал посла РФ 2 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров отличился антисемитскими заявлениями, после чего российского посла вызвали в МИД Израиля.

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В интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров в числе прочего упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского.

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«Он (Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. „В семье не без урода“, как у нас говорят», — заявил российский министр.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова «непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой».

Лапид сказал, что ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.



«Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа», — написал он у себя в Twitter.

Министр связи Израиля Йоаз Хендель также раскритиковал заявление Лаврова, назвав его «заблуждением, призванным оправдать ужасные действия россиян в Украине», сообщает Haaretz.



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