Новое бредовое заявление. Лавров увидел в западной поддержке Украины «нацизм» 2 февраля, 15:45 Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал новое бредовое заявление об Украине и нацизме.

По словам российского министра, люди «отказываются видеть» якобы «нацистскую идеологию», которая сейчас «в основе» в Украине.

«Все заявления, звучащие от его сторонников и кукловодов — ну, я не могу их рассматривать иначе, как попытку окончательно решить «русский вопрос». «Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась», — сказал он.

Видео дня

Лавров также обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в «расизме».

«Урсула фон дер Ляйен, известная деятельница Еврокомиссии, заявила, что результатом войны должно быть поражение России, и такое, чтобы она потом долгими десятилетиями не могла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решить «русский вопрос»? — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в вопросе Украины США и их союзники якобы пытаются подчинить Европу для «окончательного решения российского вопроса».

«Подобно тому, как Гитлер хотел „окончательного решения“ еврейского вопроса. Теперь, если вы читаете западных политиков… они четко говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — сказал российский министр.

В свою очередь украинская сторона решительно осудила его позорное заявление, обратив внимание на то, насколько глубоко антисемитизм укоренился среди российских элит.